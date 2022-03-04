Кулеба опроверг слова Лаврова о восстановлении Украиной ядерного потенциала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг ложные утверждения главы МИД Российской Федерации о том, что Украина хочет возобновить свой ядерный арсенал.

– Глава МИД России Лавров распространяет дезинформацию, ложно утверждая, что Украина хочет возобновить свой ядерный арсенал. Еще раз: это циничная, откровенная ложь России, которая сама обстреливает ядерные объекты в Украине. Вокруг них должны быть созданы безопасные зоны, чтобы предотвратить катастрофу в Европе, – написал министр Дмитрий Кулеба.

Напомним, Сейм Литовской Республики 4 марта утвердил документ с призывом открыть в Украине гуманитарные коридоры, а также обеспечить защиту этих коридоров и ядерных объектов посредством закрытия неба над частью страны.