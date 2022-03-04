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Факти / Світ

Кулеба спростував слова Лаврова щодо відновлення Україною ядерного потенціалу

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Кулеба спростував слова Лаврова щодо відновлення Україною ядерного потенціалу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував неправдиві твердження глави МЗС Російської Федерації про те, що Україна хоче поновити свій ядерний арсенал.

– Глава МЗС Росії Лавров розповсюджує дезінформацію, хибно стверджуючи, що Україна хоче поновити свій ядерний арсенал. Ще раз: це цинічна, відверта брехня Росії, яка сама обстрілює ядерні об’єкти в Україні. Навколо них мають бути створені безпечні зони, щоб запобігти катастрофі в Європі, – написав міністр Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Сейм Литовської Республіки 4 березня затвердив документ із закликом відкрити в Україні гуманітарні коридори, а також забезпечити захист цих коридорів та ядерних об’єктів через закриття неба над частиною країни.

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Парламент Литви закликає закрити небо над ядерними об'єктами та гуманітарними коридорами в Україні

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