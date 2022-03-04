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Факты / Украина

На линии фронта без газа остаются десятки украинских городов

Алексей Савицкий Журналист Факти ICTV, обозреватель по вопросам нефти и газа
Бородянка

Из-за варварских действий российских террористических войск без газоснабжения остаются десятки городов и поселков Украины с сотнями тысяч потребителей.

По данным Оператора ГТС Украины, речь идет, в частности, о таких городах как Ирпень, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенск, часть Чернигова, Изюм, Бражковка, Сиротино, Краснопоповка, Донское, Новотроицкое, Пристань, Олешки и многие другие на линии огня.

— Критическая ситуация в г. Счастье. На грани остановки газоснабжения в г. Торецк (ГРС Дзержинск), уже остановлены в связи с обстрелами газораспределительной инфраструктуры котельная и хлебозавод. Сегодня ночью из-за попадания снаряда была повреждена бытовая нить газопровода возле г. Северодонецк, в городе также прекращено газоснабжение. Атаки на критическую инфраструктуру Украины продолжаются. Оккупационные войска создают гуманитарную катастрофу в городах Украины, — сообщают в Операторе ГТС.

В настоящее время из-за обстрелов со стороны российской армии остаются отключенными 13 газораспределительных станций. При первой возможности газовики возобновляют подачу топлива там, где это возможно. Транспортировка газа по магистральным газопроводам происходит относительно стабильно с учетом ситуации.

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Фото: Антон Геращенко

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