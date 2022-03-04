Через варварські дії російських терористичних військ без газопостачання залишаються десятки міст та селищ України з сотнями тисяч споживачів.

За даними Оператора ГТС України, йдеться, зокрема, про такі міста як Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенськ, частина Чернігіва, Ізюм, Бражківка, Сиротино, Краснопопівка, Донське, Новотроїцьке, Пристань, Олешки та багато інших на лінії вогню.

— Критична ситуація у м. Щастя. На межі зупинки газопостачання до м. Торецьк (ГРС Дзержинськ), вже зупинені у зв’язку з обстрілами газорозподільної інфраструктури котельна та хлібозавод. Сьогодні вночі через потрапляння снаряду було пошкоджено побутову нитку газогону біля м. Сєвєродонецьк, у місті також припинено газопостачання. Атаки на критичну інфраструктуру України продовжуються. Окупаційні війська створюють гуманітарну катастрофу в містах України, — повідомляють в Операторі ГТС.

Наразі через обстріли з боку російської армії залишаються відключеними 13 газорозподільних станцій. За першої нагоди газовики відновлюють подачу палива там, де це можливо. Транспортування газу магістральними газогонами відбувається відносно стабільно з урахуванням ситуації.

Фото: Антон Геращенко