Російські загарбники не дали добро на зелений коридор для гумдопомоги на Херсонщину – ОДА

Голова Херсонської обладміністрації Геннадій Лагута розповів, що російські загарбники не пропускають гуманітарну допомогу на Херсонщину.

– Українська влада сформувала 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найбільш необхідним. А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу. Ми й надалі вимагатимемо від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги, – повідомив Лагута.

Нагадаємо, за даними МВС, російські агресори відправили на південь України кілька автобусів із “рядженими” з окупованого Криму. Таким чином країна-агресор планує влаштувати провокації.

Подібний інцидент відбувся у Мелітополі 3 березня. Російські загарбники привезли туди автомобіль з продуктами харчування, після чого вишикували перед ним чергу з 50-60 людей.