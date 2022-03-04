С начала войны в Украине пограничники ГПСУ обеспечили пропуск более 800 грузов гуманитарной помощи из западных стран.

Речь идет о 834 автомобильных транспортных средствах и 19 вагонах из таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия, Чехия, Словения, Германия и другие.

Украина получила уже более 800 грузов гуманитарной помощи из-за границы – ГПСУ / 8 фотографий

— Вместе с представителями других контрольных служб мы прилагаем все усилия, чтобы пропускные операции в отношении таких грузов осуществлялись максимально оперативно, — говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь, полученная из-за границы, предусматривается как для украинских военнослужащих, так и для женщин, детей, пациентов больниц и пожилых людей, оторванных от собственных домов.

Кроме этого, в ГНСУ поблагодарили всех небезразличных украинцев, бизнеса и волонтерских организаций, которые совместными усилиями помогают пострадавшим в результате войны с российским агрессором.