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Факты / Украина

Убирайтесь отсюда: в Херсоне украинцы вышли на акцию против гуманитарной помощи из РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Убирайтесь отсюда: в Херсоне украинцы вышли на акцию против гуманитарной помощи из РФ

4 марта жители Херсона вышли на мирный митинг против так называемой гуманитарной помощи из России.

Видео с акции протеста массово начали появляться в соцсетях, несмотря на серьезные проблемы со связью в Херсоне.

“Гуманитарную помощь” от путинских войск херсонцы назвали постановкой Кремля.

Всех подходящих к автомобилям врага жители Херсона публично освистывали.

По предварительной информации, среди тех людей, кто завез в город так называемую гумпомощь, местных жителей не было: их привезли на нескольких автобусах ночью, вероятно, с территории оккупированного РФ Крыма.

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