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Факти / Україна

Забирайтеся звідси: у Херсоні українці вийшли на акцію проти гуманітарної допомоги з РФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Забирайтеся звідси: у Херсоні українці вийшли на акцію проти гуманітарної допомоги з РФ

4 березня мешканці Херсона вийшли на мирний мітинг проти так званої гуманітарної допомоги з Росії.

Відео з акції протесту масово почали з’являтися у соцмережах, незважаючи на серйозні проблеми зі зв’язком у Херсоні.

“Гуманітарну допомогу” від путінських військ херсонці назвали постановкою Кремля.

Усіх тих, хто підходив до автомобілів ворога, мешканці Херсона публічно освистували.

За попередньою інформацією, серед тих людей, хто завіз у місто так звану гумдопомогу, місцевих мешканців не було: їх привезли на декількох автобусах серед ночі, ймовірно, з території окупованого РФ Криму.

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