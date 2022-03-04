Зеленский обсудил с МВФ неотложную помощь Украине

Международный валютный фонд должен возглавить финансирование обновления Украины после завершения войны с Россией.

Об этом 4 марта по результатам переговоров с МВФ заявил президент Владимир Зеленский.

– Провел переговоры с исполнительным директором МВФ. Обсудили финансовую поддержку Украины. Благодарен за неотложную помощь, которую уже оказывает фонд. МВФ должен взять на себя лидерство в финансировании обновления Украины после завершения российской агрессии. #StopRussia, – написал он в своем Twitter.

В свою очередь о переговорах с украинским лидером высказалась и исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева.

Она выразила Владимиру Зеленскому уважение за его силу духа и лидерство в сложное для Украины время, а также заверила в “скором реагировании” на запрос официального Киева об экстренной финансовой помощи МВФ.