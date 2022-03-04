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Факти / Україна

Зеленський обговорив з МВФ невідкладну допомогу Україні

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Зеленський обговорив з МВФ невідкладну допомогу Україні

Міжнародний валютний фонд повинен очолити фінансування відновлення України після завершення війни з Росією.

Про це 4 березня за результатами переговорів з МВФ заявив президент Володимир Зеленський.

– Провів перемовини з виконавчим директором МВФ. Обговорили фінансову підтримку Україні. Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення України після завершення російської агресії. #StopRussia, – написав він у своєму Twitter.

Зі свого боку про переговори з українським лідером висловилася і виконавча директорка МВФ Крісталіна Георгієва.

Вона висловила Володимиру Зеленському глибоку пошану за його силу духу та лідерство у складний для України час, а також запевнила у “швидкому реагуванні” на запит офіційного Києва про екстрену фінансову допомогу МВФ.

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