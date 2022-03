Вслед за рядом известных фэшн-бутиков о решении прекратить работу в России сообщила группа Kering. К компании относятся такие люксовые бренды как Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni и Pomellato.

Из-за озабоченности текущей ситуацией в Европе, Kering временно закрывает свои магазины в России, – сообщила компания в своих соцсетях.

Due to growing concerns regarding the current situation in Europe, Kering is temporarily closing its stores in Russia for its Houses that the Group operates directly in the country. pic.twitter.com/MrbCiHRc9N

— Kering (@KeringGroup) March 4, 2022

Ранее мы сообщали, что Cogent Communications – один из самых крупных в мире поставщиков так называемого магистрального интернета – уже начинает прекращать обслуживание российского интернета.