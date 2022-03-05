Советник главы ОП Подоляк Михаил Подоляк заявил, что из Мариуполя и Волновахи откроют гуманитарные коридоры для гражданских.

Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко подтвердил установление режима тишины с 9.00. Сейчас власти прорабатывают детали эвакуации жителей из Волновахи и Мариуполя.

В Мариупольском городском совете заявили, что эвакуация мирного населения в городе начнется в 11.00. Эту же информацию подтвердил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Гуманитарным зеленым коридором выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет проходить из трех локаций муниципальными автобусами:

СК Ильичевец (пр. Нахимова, 53)

Драматический театр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)

Также по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 9.00 до 16.00) можно будет выехать из города на личном транспорте. Водителей просят максимально способствовать эвакуации мирного населения, брать с собой людей, максимально заполнять транспорт.

Также их предупреждают, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней для того, чтобы каждый желающий мог уехать.