ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

Из Мариуполя и Волновахи организуют гуманитарные коридоры для эвакуации жителей — Подоляк

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Из Мариуполя и Волновахи организуют гуманитарные коридоры для эвакуации жителей — Подоляк

Советник главы ОП Подоляк Михаил Подоляк заявил, что из Мариуполя и Волновахи откроют гуманитарные коридоры для гражданских.

Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко подтвердил установление режима тишины с 9.00. Сейчас власти прорабатывают детали эвакуации жителей из Волновахи и Мариуполя.

В Мариупольском городском совете заявили, что эвакуация мирного населения в городе начнется в 11.00. Эту же информацию подтвердил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Гуманитарным зеленым коридором выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет проходить из трех локаций муниципальными автобусами:

  • СК Ильичевец (пр. Нахимова, 53)
  • Драматический театр (Театральная площадь, 1)
  • Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)

Также по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 9.00 до 16.00) можно будет выехать из города на личном транспорте. Водителей просят максимально способствовать эвакуации мирного населения, брать с собой людей, максимально заполнять транспорт.

Также их предупреждают, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней для того, чтобы каждый желающий мог уехать.

Читайте
Гуманитарные коридоры и захват города Тростянец: что происходит на десятые сутки войны в Украине

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка