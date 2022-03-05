Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що з Маріуполя та Волновахи відкриють гуманітарні коридори для цивільних.

Голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко підтвердив встановлення режиму тиші з 9.00. Наразі влада опрацьовує деталі евакуації жителів з Волновахи та Маріуполя.

У Маріупольській міській раді заявили, що евакуація мирного населення у місті розпочнеться об 11.00. Цю ж інформацію підтвердив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

Гуманітарним зеленим коридором обрано маршрут Маріуполь – Нікольське – Розівка ​​– Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація населення відбуватиметься з трьох локацій муніципальними автобусами:

СК Іллічівець (пр. Нахімова, 53)

Драматичний театр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація – (пр. Металургів, 193)

Також маршрутом гуманітарного коридору в період тиші (з 9.00 до 16.00) можна буде виїхати з міста на особистому транспорті. Водіїв просять максимально сприяти евакуації мирного населення, брати з собою людей, заповнювати максимально транспорт.

Також їх попереджають, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО.

Загалом буде кілька етапів евакуації протягом кількох днів для того, щоб кожен охочий міг виїхати.