На счету ВСУ еще один вражеский штурмовик и вертолет

Так будет со всеми россиянами, пересекающими границу Украины – Воздушные силы ВСУ сбили 5 марта еще один российский вертолет.

– Так гибнут российские оккупанты! На этот раз в вертолете! Бей захватчиков! Вместе победим! – Генштаб ВСУ обнародовал видео с таким содержанием.

Кроме того, в окрестностях Чернигова наши специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик, сообщает Оперативное командование Север.

Позже поймали пилота сбитого российского самолета.

По состоянию на .:00 5 марта Россия потеряла в Украине 39 самолетов и 40 вертолетов.