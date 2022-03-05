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Вместе мы сила
Факты / Украина

На счету ВСУ еще один вражеский штурмовик и вертолет

Валентина Летяк редактор ленты
збитий російський вертоліт

Так будет со всеми россиянами, пересекающими границу Украины – Воздушные силы ВСУ сбили 5 марта еще один российский вертолет.

– Так гибнут российские оккупанты! На этот раз в вертолете! Бей захватчиков! Вместе победим! – Генштаб ВСУ обнародовал видео с таким содержанием.

Кроме того, в окрестностях Чернигова наши специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик, сообщает Оперативное командование Север.

Позже поймали пилота сбитого российского самолета.

По состоянию на .:00 5 марта Россия потеряла в Украине 39 самолетов и 40 вертолетов.

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