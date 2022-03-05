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Факты / Украина

Более 74% американцев поддерживают закрытие неба над Украиной

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Более 74% американцев поддерживают закрытие неба над Украиной

Большинство опрошенных американцев, а именно более 74%, считают, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны ввести бесполетную зону над Украиной. Таковы данные опроса Reuters/Ipsos, который проходил в четверг и пятницу, 3 и 4 марта.

Также 80% американцев считают, что США должны перестать покупать российскую нефть.

Опрос проводился онлайн на английском языке на всей территории США. Социологи получили ответ 831 взрослого, вероятная погрешность составляет 4%.

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Ранее Владимир Зеленский раскритиковал заседание саммита НАТО, на котором было принято решение отказать в закрытии неба над Украиной.

Президент также заявил, что Украина считает такое решение стран НАТО – самогипнозом, когда государства-участники Альянса сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО.

Фото: Unsplash

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