Большинство опрошенных американцев, а именно более 74%, считают, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны ввести бесполетную зону над Украиной. Таковы данные опроса Reuters/Ipsos, который проходил в четверг и пятницу, 3 и 4 марта.

Также 80% американцев считают, что США должны перестать покупать российскую нефть.

Опрос проводился онлайн на английском языке на всей территории США. Социологи получили ответ 831 взрослого, вероятная погрешность составляет 4%.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал заседание саммита НАТО, на котором было принято решение отказать в закрытии неба над Украиной.

Президент также заявил, что Украина считает такое решение стран НАТО – самогипнозом, когда государства-участники Альянса сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО.