Президент Володимир Зеленський розкритикував засідання саміту НАТО, на якому було ухвалено рішення відмовити у закритті неба над Україною.

Про це український лідер заявив під час регулярного брифінгу увечері 4 березня.

– На жаль, сьогодні є повне враження, що час пом’янути іще дещо – гарантії та обіцянки безпеки. Рішучість альянсів. Цінності, які для декого, здається, померли. Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт. Розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один, – сказав президент.

Він заявив, що усі розвідки країн НАТО чудово знають про плани ворога і навіть підтвердили, що Росія хоче продовжити наступ.

– Дев’ять днів ми бачимо жорстоку війну. Руйнують наші міста. Обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали. Церкви. Школи. Знищують усе, що забезпечує нормальне людське життя. І хочуть це продовжити. Знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною, – сказав Володимир Зеленський.

Президент заявив, що України вважає таке рішення країн НАТО – самогіпнозом, коли держави-учасниці Альянсу самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО.

– Це самогіпноз. Тих, хто слабкий. Невпевнений. Внутрішньо. Хоча може володіти зброєю в рази сильнішою, ніж є в нас. Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому саміті? Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також через вас. Через вашу слабкість. Через вашу роз’єднаність, – сказав Володимир Зеленський.

Він заявив, що уся спроможність Альянсу була направлена на проведення через систему своїх закупівель 50 тонн дизельного пального для України.

– Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів. У вогні російських військ, – сказав голова держави.

Президент України заявив, що керівництво Альянсу фактично дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону.

– Ви могли закрити наше небо. Але…Я не знаю, кого ви можете захистити й чи здатні ви захистити свої країни – країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами пального за літри нашої крові. Пролитої за нашу спільну Європу. За нашу спільну свободу. За наше спільне майбутнє, – сказав Володимир Зеленський.

При цьому він подякував низці країн, що входять у склад НАТО.

– Там багато країни наших друзів, наших партнерів – більшість потужних партнерів. Тим, хто допомагає нашій державі, не зважаючи ні на що. З першого дня вторгнення. І я впевнений – до перемоги. І тому ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю. Завдяки нашим героям, – сказав президент Зеленський.

Раніше президент України відзначив державними нагородами 76 військовослужбовців, із них 37 – посмертно.