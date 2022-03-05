Сегодня, 5 марта, во время очередного авианолета на городок Очаков, один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации Су-25. Пилоты взяты в плен. Об этом стало известно из официальной Facebook страницы Военных морских сил Украины.

Следует отметить, что сбитый самолет вылетел в свой “последний” полет с захваченного в 2014 году аэродрома в Саки (Новофедоровка). Гордимся нашими военнослужащими! – отмечают в ВМС ВС Украины.

Российская Федерация уже не первый день пытается уничтожить город Очаков Николаевской области, совершая постоянные авиаудары и запугивая мирное население.

Ранее мы рассказывали, как военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями из Оперативного командования Юг сбили четыре вражеских вертолета.

Командующий ВМС ВСУ контрадмирал Алексей Неежпапа отмечал, что один из наших морских пехотинцев сбил сразу три объекты авиации РФ.

Фото: ВМС ЗС України