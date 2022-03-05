ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина

ВМС Украины сбили еще один вражеский самолет возле Очакова

Олена Конюшок SEO оптимізація
збитий літак фото

Сегодня, 5 марта, во время очередного авианолета на городок Очаков, один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации Су-25. Пилоты взяты в плен. Об этом стало известно из официальной Facebook страницы Военных морских сил Украины.

Следует отметить, что сбитый самолет вылетел в свой “последний” полет с захваченного в 2014 году аэродрома в Саки (Новофедоровка). Гордимся нашими военнослужащими! – отмечают в ВМС ВС Украины.

Российская Федерация уже не первый день пытается уничтожить город Очаков Николаевской области, совершая постоянные авиаудары и запугивая мирное население.

Читайте
ВСУ нанесли мощный удар по врагу под Херсоном - Арестович

Ранее мы рассказывали, как военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями из Оперативного командования Юг сбили четыре вражеских вертолета.

Командующий ВМС ВСУ контрадмирал Алексей Неежпапа отмечал, что один из наших морских пехотинцев сбил сразу три объекты авиации РФ.

Фото: ВМС ЗС України

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка