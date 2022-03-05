Сегодня утром, 5 марта, Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по российскому врагу вблизи Херсона. Потери российского оккупанта выясняются.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– Утром в районе Херсона наши Вооруженные силы нанесли очень мощный удар по врагу и сейчас его потери выясняются, – отметил он.

Также советник главы ОПУ сообщил, что потери среди личного состава российских военных превысили 10 тысяч человек.

Арестович подчеркнул, что украинские войска держат все позиции, в некоторых городах идут в контрнаступление.

– Над Черниговом сбили новейший самолет Су-34. Это гордость русских космических сил. Одного летчика уничтожили, второго взяли в плен. И возможно, это тот самый самолет, который вчера бомбил Чернигов… Такой же новейший самолет сбили над Затокой. Пилота также взяли в плен, – рассказал Алексей Арестович.

По его словам, из-за сильной облачности российские самолеты вынуждены опускаться ниже, и тогда их здесь достают украинские ПЗРК.