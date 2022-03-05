Сьогодні, 5 березня, під час чергового авіанольоту на містечко Очаків, один з наших військових моряків збив літак Російської Федерації Су-25. Пілотів взято у полон. Про це стало відомо з офіційної Facebook сторінки Військових морських сил України.

Слід зазначити, що збитий літак вилетів у свій “останній” політ із захопленого у 2014 році аеродрому у м. Саки (Новофедорівка). Пишаємось нашими військовослужбовцями! – зазначають у ВМС ЗС України.

Російська Федерація вже не перший день намагається знищити місто Очаків, що на Миколаївщині, здійснюючи постійні авіаудари та залякуючи мирне населення.

Раніше ми розповідали, як військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами з Оперативного командування Південь збили чотири ворожі гвинтокрили.

Командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа зазначав, що один із наших морських піхотинців збив одразу три об’єкти авіації РФ.

Фото: ВМС ЗС України