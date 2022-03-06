Байден обещает новые санкции против РФ: Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, в котором рассказал, что ночью говорил с президентом США Джо Байденом.
– Каждый день и каждую ночь я говорю с лидерами государств, с лидерами бизнес-сообщества. В течение всех дней войны почти нет такого часа, чтобы Украина не слышала, какую помощь получит.
Ночью снова говорил об этом с президентом Байденом. Я благодарен ему за решительность. За подготовку новых решений для украинцев и европейцев. Еще новые санкции против агрессии!
Зеленский также говорил с американскими конгрессменами, а это более 200 представителей обеих партий, максимально заинтересованных в том, чтобы реально помочь Украине.
– Мир имеет силу, чтобы закрыть наше небо для российских ракет. Для российских боевых самолетов. Если кто-то все еще сомневается, что Украине нужны самолеты. На самом деле это просто. Когда имеешь волю. Чтобы сделать небо безопасным. Небо Украины. Небо Европы, – подчеркнул президент.