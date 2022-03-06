Байден обіцяє нові санкції проти РФ: Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців, в якому розповів, що вночі говорив з президентом США Джо Байденом.

– Щодня і щоночі я розмовляю з лідерами держав, з лідерами бізнес-спільноти. Протягом усіх днів війни майже немає такої години, щоб Україна не чула, яку допомогу отримає.

Вночі знов говорив про це з президентом Байденом. Я вдячний йому за рішучість. За підготовку ще нових рішень для українців та європейців. Ще нових санкцій проти агресії!