Байден обіцяє нові санкції проти РФ: Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців, в якому розповів, що вночі говорив з президентом США Джо Байденом.
– Щодня і щоночі я розмовляю з лідерами держав, з лідерами бізнес-спільноти. Протягом усіх днів війни майже немає такої години, щоб Україна не чула, яку допомогу отримає.
Вночі знов говорив про це з президентом Байденом. Я вдячний йому за рішучість. За підготовку ще нових рішень для українців та європейців. Ще нових санкцій проти агресії!
Зеленський також говорив з американськими конгресменами, а це понад 200 представників обох партій, які максимально зацікавлені в тому, щоб реально допомогти Україні.
– Світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет. Для російських бойових літаків. Якщо хтось все ще сумнівається, то Україні потрібні літаки. Насправді, це просто. Коли маєш волю. Щоб зробити небо безпечним. Небо України. Небо Європи, – наголосив президент.