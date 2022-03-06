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Факты / Украина / Политика

Вопросы безопасности и финансов: Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Вопросы безопасности и финансов: Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой Белого дома Джо Байденом.

— В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Джо Байденом, – отметил Зеленский.

Украинский президент отметил, что с американским лидером обсуждал вопросы безопасности и финансовой поддержки.

— На повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продления санкционной политики в отношении РФ, – добавил Зеленский.

Однако он пока не раскрыл детали разговора с Байденом, а также моментов, о которых получилось договориться.

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