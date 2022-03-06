В Мариуполь уже выехали автобусы, которые должны эвакуировать людей из города. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Эвакуация мирного населения из Мариуполя запланирована на 6 марта. По словам главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, с 10.00 до 21.00 будет установлен режим тишины, а с 12.00 мирное население должны начать вывозить.
Гуманитарный “зеленый” коридор организовали по следующему маршруту:
Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуационные автобусы будут отправляться с трех точек Мариуполя от:
- спортивного комплекса Ильичевец (пр. Нахимова, 53);
- Драмтеатра (Театральная площадь, 1)
- Кальмиусской районной администрации (пр. Металлургов, 193).
Также мариупольцы могут выехать из города на собственном транспорте, но передвигаться можно только по маршруту гуманитарного коридора, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами).
Колонну будет сопровождать Красный Крест. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.