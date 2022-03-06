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Факти / Україна

До Маріуполя виїхали автобуси для евакуації мирного населення

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
До Маріуполя виїхали автобуси для евакуації мирного населення

До Маріуполя вже виїхали автобуси, які мають евакуювати людей з міста. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Евакуація мирного населення з Маріуполя запланована на 6 березня. За словами голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, з 10.00 до 21.00 буде встановлено режим тиші, а з 12.00 мирне населення повинні почати вивозити.

Гуманітарний “зелений” коридор організували за таким маршрутом:

Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуаційні автобуси вирушатимуть з трьох точок Маріуполя від:

  • спортивного комплексу Іллічівець (пр. Нахімова, 53);
  • Драмтеатру (Театральна площа, 1)
  • Кальміуської районної адміністрації (пр. Металургів, 193).

Також маріупольці можуть виїхати з міста на власному транспорті, але пересуватися можна лише за маршрутом гуманітарного коридору, рухаючись у колоні муніципального транспорту (винятково за автобусами).

Колону буде супроводжувати Червоний Хрест. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО.

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