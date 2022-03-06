До Маріуполя вже виїхали автобуси, які мають евакуювати людей з міста. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Евакуація мирного населення з Маріуполя запланована на 6 березня. За словами голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, з 10.00 до 21.00 буде встановлено режим тиші, а з 12.00 мирне населення повинні почати вивозити.
Гуманітарний “зелений” коридор організували за таким маршрутом:
Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.
Евакуаційні автобуси вирушатимуть з трьох точок Маріуполя від:
- спортивного комплексу Іллічівець (пр. Нахімова, 53);
- Драмтеатру (Театральна площа, 1)
- Кальміуської районної адміністрації (пр. Металургів, 193).
Також маріупольці можуть виїхати з міста на власному транспорті, але пересуватися можна лише за маршрутом гуманітарного коридору, рухаючись у колоні муніципального транспорту (винятково за автобусами).
Колону буде супроводжувати Червоний Хрест. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО.