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Факты / Украина

Киев ведет переговоры относительно “зеленого” коридора из Бучи и Гостомеля — Арестович

Марта Бондаренко редактор ленты
Киев ведет переговоры относительно “зеленого” коридора из Бучи и Гостомеля — Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Буче и Гостомеле пока не фиксируется прибытие новых российских военных.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Рада.

По его словам, украинские силы обороны отошли на другие позиции, чтобы помешать оккупантам бить по жилым домам, потому что там враг обстреливает именно эти кварталы, где живут люди.

— Наши войска, чтобы не подвергать опасности гражданское население просто перешли на другие места, — отметил Арестович.

По его словам, в Гостомеле и Ирпене много случаев ранения российскими военными детей, к тому же оккупанты не дают возможности эвакуировать гражданское население.

По его словам, зафиксированы случаи ранения детей во время эвакуации.

– Было много просьб на государственном уровне, чтобы дали “зеленый коридор”. Там очень много детей по подвалам… Есть раненые и погибшие дети, – сказал Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что на высшем уровне вопрос эвакуации обсуждается с международными гуманитарными институтами, через посредников с россиянами для того, чтобы дать выход из Бучи и Гостомеля.

Ранее в сети появилось видео, как российские захватчики обстреливают жилмассив в Гостомеле.

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Фото: Бучанский горсовет

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