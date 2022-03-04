В сети появилось видео, как российские захватчики обстреливают жилмассив в Гостомеле.

На этот раз россияне бомбили снарядами жилищный комплекс Покровский.

Днем 3 марта российские войска нанесли ракетные удары по многоэтажным жилым домам в Чернигове, где живут мирные жители.

В результате российской агрессии многие квартиры в домах повреждены, выбиты окна, разрушены и уничтожены стены, кровли, балконы и перекрытия.

В Черниговской ОГА подчеркнули, что рядом нет военных объектов, в жилом массиве есть только больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

В результате бомбардировки российской авиацией погибли 47 человек. Среди погибших – 38 мужчин и девять женщин.