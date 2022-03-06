В оккупированных населенных пунктах Луганской области незаконные вооруженные формирования начали принудительную паспортизацию населения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, под принудительную паспортизацию попали жители в селениях Новоайдар, Станица Луганская, Муратово. Все это оккупантам необходимо для создания пропагандистских сюжетов для российского телевидения.

Денисова рассказывает, что террористы врываются в дома людей, заставляют получать “паспорт” незаконного формирования “ЛНР”, а затем подавать заявку на паспорт Российской Федерации.

– Паспорта граждан Украины боевики “ЛНР” уничтожают на глазах людей, – отмечает омбудсмен.

Кроме того, террористы прибегают к угрозам и психологическому давлению на людей.

— Своими действиями оккупанты продолжают нарушать положения IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Коварные методы ведения войны государства-террориста должны быть учтены уголовным судом в Гааге при рассмотрении дела о геноциде украинского народа, — подчеркнула Людмила Денисова.

Ранее сообщалось, что в городе Новопсков Луганской области ранения получили трое украинцев, которые, будучи безоружными, пытались остановить открывших огонь российских агрессоров.

Фото: Людмила Денисова/Facebook