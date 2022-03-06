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Факти / Україна

На окупованій Луганщині бойовики розпочали примусову паспортизацію населення

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На окупованій Луганщині бойовики розпочали примусову паспортизацію населення

В окупованих населених пунктах Луганщини незаконні збройні формування почали примусову паспортизацію населення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, під примусову паспортизацію потрапили жителі у селищах Новоайдар, Станиця Луганська, Муратове. Все це окупанту необхідно для створення пропагандистських сюжетів для російського телебачення.

Денісова розповідає, що терористи вриваються у домівки місцевих жителів, змушують отримувати “паспорт” незаконного формування “ЛНР”, а потім подавати заявку на паспорт Російської Федерації.

– Паспорти громадян України бойовики “ЛНР” знищують на очах людей, – зазначає омбудсмен.

Крім того, терористи вдаються до погроз та психологічного тиску на людей.

– Своїми діями окупанти продовжують порушувати положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Підступні методи ведення війни держави-терориста мають бути враховані кримінальним судом у Гаазі у розгляді справи про геноцид українського народу, – наголосила Людмила Денісова.

Раніше повідомлялося, що у місті Новопсков на Луганщині поранені троє неозброєних українців, які намагалися зупинити російських агресорів.

Фото: Людмила Денісова/Facebook

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