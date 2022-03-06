В окупованих населених пунктах Луганщини незаконні збройні формування почали примусову паспортизацію населення.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.
За її словами, під примусову паспортизацію потрапили жителі у селищах Новоайдар, Станиця Луганська, Муратове. Все це окупанту необхідно для створення пропагандистських сюжетів для російського телебачення.
Денісова розповідає, що терористи вриваються у домівки місцевих жителів, змушують отримувати “паспорт” незаконного формування “ЛНР”, а потім подавати заявку на паспорт Російської Федерації.
– Паспорти громадян України бойовики “ЛНР” знищують на очах людей, – зазначає омбудсмен.
Крім того, терористи вдаються до погроз та психологічного тиску на людей.
– Своїми діями окупанти продовжують порушувати положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Підступні методи ведення війни держави-терориста мають бути враховані кримінальним судом у Гаазі у розгляді справи про геноцид українського народу, – наголосила Людмила Денісова.
Раніше повідомлялося, що у місті Новопсков на Луганщині поранені троє неозброєних українців, які намагалися зупинити російських агресорів.