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Факты / Украина

Пытались остановить стрелявших агрессоров: на Луганщине ранены трое украинцев

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
війна в україні

В городе Новопсков ранены трое украинцев, которые, будучи безоружными, пытались остановить открывших огонь российских агрессоров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

— Трое пострадавших, все в больнице. Мы защищаемся от настоящих зверей! Им безразлично, кто напротив. У врага абсолютно нет ни здравого смысла, ни сожаления, — написал он.

Напомним, что сегодня, 5 марта, российские войска нарушили договоренности о режиме тишины и обстреляли город Волноваха, откуда 5 марта должны были эвакуировать мирных жителей. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Источники: Сергей Гайдай

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