Большинство личного состава разгромленной батальонно-тактической группы оккупантов под Николаевом составляют военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.

Об этом 6 марта сообщили в Службе безопасности Украины.

Восемь лет назад СБУ поименно определила каждого предателя, скрывавшегося на временно оккупированной территории, и ждала случая наказать их.

– Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину, – сообщают в Службе безопасности Украины.

Кроме того, стражам порядка удалось получить документы военных РФ.

Теперь в распоряжении украинской стороны есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флэш-носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ