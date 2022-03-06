Путін допоміг покарати зрадників – СБУ

Більшість особового складу розгромленої батальйонно-тактичної групи окупантів під Миколаєвом становлять військові, які в 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.

Про це 6 березня повідомили в Службі безпеці України .

Вісім років тому СБУ поіменно визначила кожного зрадника, який переховувався на тимчасово окупованій території, і чекала нагоди, щоб покарати їх.

– Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну, – повідомляють у Службі безпеки України.

Крім того, правоохоронцям вдалося отримати документи військових РФ.

Тепер у розпорядженні української сторони є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш-носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ