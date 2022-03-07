Российская Федерация вызывающе анонсировала обстрел украинских городов и предприятий на 7 марта, когда весь мир наблюдает, а мировые лидеры не имеют никакой реакции на анонсированные Россией убийства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

— Российским военным еще мало того, что они уже наделали. Мало разрушенных судеб. Искалеченных жизней. Они хотят убить еще больше. На завтра Россия официально анонсировала обстрелы нашей территории. Наши предприятия. Оборонный комплекс. Большинство – построены десятилетия назад. Еще советской властью. Построены в городах. А теперь они среди обычной городской среды. Там работают тысячи человек. Сотни тысяч – живут рядом. Это убийство. Сознательное убийство. И я не услышал реакции ни от одного лидера мира. Ни от одного западного политика. Реакции на этот анонс, – заявил президент.

Владимир Зеленский отметил ощущение безнаказанности кафиров, которые анонсируют зверства и не боятся реакции.

— Вдумайтесь в чувство безнаказанности кафиров: они анонсируют запланированные зверства. Почему? Потому что нет реакции. Потому что молчание. Ни слова, будто западные лидеры растворились на этот вечер. В этот день. Надеюсь, что хотя бы завтра вы это заметите. Отреагируете. Что-то скажете, – сказал президент Зеленский.

Он заявил, что Украина точно знает, кто подготовил анонсированную атаку, вплоть до того, как последуют приказы по вертикали российского командования.

– Мы знаем все. И не простим ничего. Вас ждет Трибунал. И суд Божий, если попытаетесь скрыться, – сказал Владимир Зеленский.

Он заявил, что дерзость агрессора является четким сигналом для Запада, который означает недостаточность примененных санкций против России.

– Потому что там не поняли. Не почувствовали. Не увидели, что мир действительно решителен. Действительно стремится остановить войну. Вы не скроетесь от этой реальности. Вы не укроетесь от новых убийств в Украине, — сказал украинский президент.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что каждого оккупанта на украинских территориях ждет только могила, потому что они убивают мирное население.