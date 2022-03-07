Російська Федерація зухвало анонсувала обстріл українських міст та підприємств на 7 березня, коли весь світ спостерігає, а світові лідери не мають жодної реакції щодо анонсованих Росією вбивств.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців.

– Російським військовим ще ніби замало того, що вони вже наробили. Замало зруйнованих доль. Скалічених життів. Вони хочуть вбити ще більше. На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території. Наших підприємств. Оборонного комплексу. Більшість – побудовані десятиліття тому. Ще радянською владою. Побудовані у містах. А зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч – живуть поряд. Це вбивство. Свідоме вбивство. І я не почув реакції від жодного лідера світу. Від жодного західного політика. Реакції на цей анонс, – заявив президент.

Володимир Зеленський наголосив на відчутті безкарності окупантів, які анонсують звірства і не бояться реакції.

– Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів: вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання. Жодного слова, ніби західні лідери розчинились на цей вечір. На цей день. Сподіваюсь, що хоча би завтра ВИ це помітите. Відреагуєте. Щось скажете, – сказав президент Зеленський.

Він заявив, що Україна точно знає, хто підготував анонсовану атаку, аж до того, як підуть накази за вертикаллю російського командування.

– Ми знаємо все. І не пробачимо нічого. Вас чекає Трибунал. І суд Божий, якщо спробуєте сховатись, – сказав Володимир Зеленський.

Він заявив, що зухвалість агресора є чітким сигналом для Заходу, який означає про недостатність застосованих санкцій проти Росії.

– Бо там не зрозуміли. Не відчули. Не побачили, що світ дійсно рішучий. Дійсно прагне зупинити війну. Ви не сховаєтесь від цієї реальності. Ви не сховаєтесь від нових вбивств в Україні, – сказав український президент.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що кожного окупанта на українських територіях чекає лише могила, бо вони вбивають мирне населення.