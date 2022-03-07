Президент Володимир Зеленський розповів, що російські війська розстріляли мирних громадян прямо посеред дороги, коли жінка, чоловік та двоє діточок намагались залишити місто і сховатись у безпеці.

Про це він сказав під час регулярного відеозвернення до українців.

Президент Зеленський заявив, що по дипломатично багато обговорюють створення гуманітарних коридорів та можливість для людей вийти з тих міст, куди прийшли російські військові.

– Я вдячний кожному українцю, який залишається навіть в оточенні, щоб боронити наші міста. Нашу свободу. Але я також знаю, що є люди, яким дійсно потрібно вийти. Які не можуть залишатись. І ми чули обіцянку – що гуманітарні коридори будуть. Їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві, – сказав президент України.

Володимир Зеленський заявив про вбивство російськими військовими родини, що намагалась евакуюватись з міста.

– Сьогодні в Ірпені було вбито родину. Чоловіка, жінку і двох дітей. Прямо на дорозі. Як в тирі. Коли вони намагалися просто вийти з міста. Щоб врятуватись. Цілу родину. Скільки таких родин в Україні загинуло! Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні. Знайдемо кожну сволоту. Яка стріляла по нашим містам. По нашим людям. Яка бомбила нашу землю. Яка запускала ракети. Яка давала наказ і тисла на “пуск”. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі. Окрім могили, – сказав президент.

Раніше про розстріл окупантом родини в Ірпені повідомив міський голова Олександр Маркушин.