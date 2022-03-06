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Факти / Україна

Закрийте небо: Кулеба знову звернувся до Заходу після обстрілу Вінниці крилатими ракетами РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Після обстрілу Росією вінницького військово-цивільного аеропорту в Гавришівці вісьмома російськими крилатими ракетами міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову закликав Захід закрити небо над Україною.

– Вісім російських крилатих ракет потрапили до Вінниці, великого міста, що знаходиться далеко від лінії фронту. Путін продовжує свої боягузливі та варварські ракетні удари, повітряні бомбардування мирних жителів. Допоможіть нам закрити небо та врятувати життя! Забезпечте протиповітряну та протиракетну оборону, бойову авіацію! Зупиніть російський тероризм! – закликав міністр Дмитро Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський, реагуючи на те, що сталося, записав відеозаяву, в якій попросив надати Україні військові літаки для самозахисту.

Зеленський наголосив, що якщо НАТО і цього не зробить, це означає, що Альянс також хоче, щоб українців повільно вбивали.

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