Закрийте небо: Кулеба знову звернувся до Заходу після обстрілу Вінниці крилатими ракетами РФ

Після обстрілу Росією вінницького військово-цивільного аеропорту в Гавришівці вісьмома російськими крилатими ракетами міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову закликав Захід закрити небо над Україною.

– Вісім російських крилатих ракет потрапили до Вінниці, великого міста, що знаходиться далеко від лінії фронту. Путін продовжує свої боягузливі та варварські ракетні удари, повітряні бомбардування мирних жителів. Допоможіть нам закрити небо та врятувати життя! Забезпечте протиповітряну та протиракетну оборону, бойову авіацію! Зупиніть російський тероризм! – закликав міністр Дмитро Кулеба.

Eight Russian cruise missiles hit Vinnytsia, a large city far from the frontline. Putin continues his cowardly & barbaric missile strikes, air bombardment of civilians. Help us close the sky and save lives! Provide air and missile defense, combat aircraft! Stop Russian terrorism! pic.twitter.com/oXXoYrxr4m — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2022

Раніше президент Володимир Зеленський, реагуючи на те, що сталося, записав відеозаяву, в якій попросив надати Україні військові літаки для самозахисту.

Зеленський наголосив, що якщо НАТО і цього не зробить, це означає, що Альянс також хоче, щоб українців повільно вбивали.