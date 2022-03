Закрийте небо: Кулеба знову звернувся до Заходу після обстрілу Вінниці крилатими ракетами РФ

Після обстрілу Росією вінницького військово-цивільного аеропорту в Гавришівці вісьмома російськими крилатими ракетами міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову закликав Захід закрити небо над Україною.

Eight Russian cruise missiles hit Vinnytsia, a large city far from the frontline. Putin continues his cowardly & barbaric missile strikes, air bombardment of civilians. Help us close the sky and save lives! Provide air and missile defense, combat aircraft! Stop Russian terrorism! pic.twitter.com/oXXoYrxr4m

March 6, 2022