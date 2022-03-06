Зеленский: Бомбардировка городов Украины была запланирована, есть карты и планы

Свідчення російських військових, яких взяли у полон ЗСУ, документи, мапи та плани доводять, що Росія давно готувала повномасштабний напад на Україну та бомбардування мирних міст, сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

– Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи, мапи, плани. Не вчорашнього дня. Це не імпровізація. Вони готували це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно. Завідомо з порушенням правил війни, – наголосив він.

Саме тому, за його словами, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь та багато інших українських міст побачили чисте зло та звірство.