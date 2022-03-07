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Факты / Украина

Аэропорт Николаева освободили от российских захватчиков

Марта Бондаренко редактор ленты
Аэропорт Николаева освободили от российских захватчиков

Аэропорт Николаева находится под контролем Украины. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, сейчас по лесам выискивают российских военных.

— Аэропорт наш. Выбили. Устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас полететь не могут, но аэропорт наш. Это точка нужная, — сказал Ким в своем видеообращении.

Он также отметил, что по другим направлениям ВСУ тоже отбились.

— Растерянные маленькие ежики бегают по кустам, не знают что делать. Сейчас мы всех найдем, — добавил глава Николаевской областной военной администрации.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные готовятся для новой волны атак, прежде всего на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Утром 7 марта жилые кварталы и пригороды Николаева обстреляли российские войска. Из-за этого произошло пять пожаров в жилищном секторе и объектах промышленности.

Фото: Николаевский международный аэропорт

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