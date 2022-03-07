Аэропорт Николаева находится под контролем Украины. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, сейчас по лесам выискивают российских военных.

— Аэропорт наш. Выбили. Устраиваемся там поудобнее. Самолеты, правда, сейчас полететь не могут, но аэропорт наш. Это точка нужная, — сказал Ким в своем видеообращении.

Он также отметил, что по другим направлениям ВСУ тоже отбились.

— Растерянные маленькие ежики бегают по кустам, не знают что делать. Сейчас мы всех найдем, — добавил глава Николаевской областной военной администрации.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные готовятся для новой волны атак, прежде всего на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Утром 7 марта жилые кварталы и пригороды Николаева обстреляли российские войска. Из-за этого произошло пять пожаров в жилищном секторе и объектах промышленности.

Фото: Николаевский международный аэропорт