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Факти / Україна

Аеропорт Миколаєва звільнили від російських загарбників

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Аеропорт Миколаєва звільнили від російських загарбників

Аеропорт Миколаєва перебуває під контролем України. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, зараз лісами вишукують російських військових.

– Аеропорт наш. Вибили. Влаштовуємося там зручніше. Літаки, щоправда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш. Ця точка важлива, – сказав Кім у своєму відеозверненні.

Він також зазначив, що за іншими напрямками ЗСУ також відбилися.

– Розгублені маленькі їжачки бігають кущами, не знають що робити. Наразі ми всіх знайдемо, — додав голова Миколаївської обласної військової адміністрації.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські військові готуються для нової хвилі атак, передусім на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв.

Уранці 7 березня житлові квартали та передмістя Миколаєва обстріляли війська РФ. Через це сталося п’ять пожеж у житловому секторі та об’єктах промисловості.

Фото: Миколаївський міжнародний аеропорт

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