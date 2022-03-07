Аеропорт Миколаєва перебуває під контролем України. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, зараз лісами вишукують російських військових.
– Аеропорт наш. Вибили. Влаштовуємося там зручніше. Літаки, щоправда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш. Ця точка важлива, – сказав Кім у своєму відеозверненні.
Він також зазначив, що за іншими напрямками ЗСУ також відбилися.
– Розгублені маленькі їжачки бігають кущами, не знають що робити. Наразі ми всіх знайдемо, — додав голова Миколаївської обласної військової адміністрації.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські військові готуються для нової хвилі атак, передусім на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв.
Уранці 7 березня житлові квартали та передмістя Миколаєва обстріляли війська РФ. Через це сталося п’ять пожеж у житловому секторі та об’єктах промисловості.