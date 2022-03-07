На двенадцатый день войны России против Украины из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась.

Но российские захватчики пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак, прежде всего на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Не теряем бдительность! Российские войска везде получат жесткий отпор. “Русский мир” пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом. Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Это непросто. Ведь российские террористы не держат слово. Нет жалости даже к детям и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации, – отметил он.

По словам Алексея Резникова, Украина использует каждую минуту, чтобы укрепить свою оборону. Все усилия круглые сутки направлены на то, чтобы обеспечить потребности наших защитников и защитниц.

Кроме того, более 140 тыс. украинцев, преимущественно мужчин, вернулись из Европы. Десятки тысяч вступили в ряды Сил территориальной обороны. Уже есть более 20 тыс. обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и защищать мир от российских захватчиков на украинском фронте.

Алексей Резников добавил, что за последние три дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов для нашей армии. Также власти работают над получением помощи в сфере противовоздушной и противоракетной обороны от партнеров.

По словам министра обороны, наибольшее преимущество Украины над врагом заключается в сплоченности украинского общества. Ведь в России не понимают, что такое самоорганизация и настоящее доверие между властью и гражданами.

– Они десятилетиями уничтожали свободу и достоинство людей, чтобы получить покорное население. Их больше, это правда. Их больше на море и в воздухе. Пока что. Пока что. Ведь один украинский воин и один украинский гражданин на войне стоят десятков российских оккупантов. Но время, когда российская армия, призывники начнут прятаться по всем погребам России, только бы их не отправили на войну с нашими защитниками и защитницами, стремительно приближается, — убежден министр.

Также Алексей Резников уверен, что Украина вернет все временно захваченные города и села. Ведь Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск и Геническ уже показали, что российским захватчикам лучше убраться, пока не поздно.

Источник: Алексей Резников