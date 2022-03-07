Утром 7 марта жилые кварталы и пригороды Николаева обстреляли войска РФ.
Из-за этого произошел ряд пожаров.
В эти минуты к ликвидации возгораний привлечены спасатели пяти подразделений и техника аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Как сообщил в эфире национального телемарафона советник главы МВД Вадим Денисенко, ночью агрессор бил по жилым кварталам Николаева из реактивных систем залпового огня Смерч.
В настоящее время уточняется информация о потерях и разрушениях.
Часть города осталась без теплоснабжения.
Временно приостановлена работа котельных:
- ул. Безымянная, 91 (15 жилых домов уже на циркуляции);
- ул. Новозаводская, 48 (97 жилых домов);
- ул. Знаменская, 2 (29 жилых домов);
- ул. Космонавтов, 43 (инфекционная больница).
В Николаевоблтеплоэнерго обещают: над возобновлением работы объектов и поставки тепловой энергии в дома специалисты предприятия начнут работать, как только это станет возможным.
Источник: ГСЧС, Николаевоблтеплоэнерго
Фото: Медіашпиталь