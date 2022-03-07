На дванадцятий день війни Росії проти України через величезні втрати, які поніс ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася.

Але російські загарбники намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак, передусім на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Не втрачаємо пильність! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч. “Рускій мір” намагається задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою. Керівництво держави робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації, – зазначив він.

За словами Олексія Резнікова, Україна використовує кожну хвилину, щоб зміцнити свою оборону. Усі зусилля цілодобово спрямовані на те, щоб забезпечити потреби наших захисників і захисниць.

Крім того, понад 140 тис. українців, переважно чоловіків, повернулися з Європи. Десятки тисяч вступили до лав Сил територіальної оборони. Вже є понад 20 тис. звернень від іноземців, які готові приїхати в Україну і захищати світ від російських загарбників на українському фронті.

Олексій Резніков додав, що за останні три дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тис. шоломів та бронежилетів для нашої армії. Також влада працює над отриманням допомоги у сфері протиповітряної та протиракетної оборони від партнерів.

За словами міністра оборони, найбільша перевага України над ворогом полягає у згуртованості українського суспільства. Адже в Росії не розуміють, що таке самоорганізація і справжня довіра між владою і громадянами.

– Вони десятиліттями знищували свободу і гідність людей, щоб отримати покірне населення. Їх більше, це правда. Вони переважають на морі та в повітрі. Поки що. Поки що. Адже один український воїн і один український громадянин на війні вартують десятків російських окупантів. Але час, коли російська армія, призовники почнуть ховатися по всіх льохах Росії, аби тільки їх не відправили на війну з нашими захисниками і захисницями, стрімко наближається, – переконаний міністр.

Також Олексій Резніков впевнений, що Україна поверне усі тимчасово захоплені міста та села. Адже Херсон, Каховка, Мелітополь, Бердянськ та Генічеськ вже показали, що російським загарбникам краще забратися, поки не пізно.

Джерело: Олексій Резніков