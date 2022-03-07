Главу Гостомельской общины Юрия Прилипко застрелили российские кафиры. Мэр поселка вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей в этот момент раздавали местному населению хлеб, лекарства и пытались утешать.

Об этом сообщает Гостомельский поселковый совет.

Отмечается, что никто его не заставлял идти под шары кафиров, что он мог бы как другие пересидеть в погребе. Но люди ждали его помощи.

– И он сделал свой выбор. Умер за общину, умер при Гостомеле, умер как герой. Вечная память и наша благодарность, – говорится в сообщении.

Учитывая ситуацию, невозможно пригласить на похороны.

К тому же поселок Гостомель по решению президента Владимира Зеленского стал городом-героем. Такие же звания получили еще пять городов: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Волноваха.