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Факты / Украина

Российские оккупанты убили мэра Гостомеля

Марта Бондаренко редактор ленты
Российские оккупанты убили мэра Гостомеля

Главу Гостомельской общины Юрия Прилипко застрелили российские кафиры. Мэр поселка вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей в этот момент раздавали местному населению хлеб, лекарства и пытались утешать.

Об этом сообщает Гостомельский поселковый совет.

Отмечается, что никто его не заставлял идти под шары кафиров, что он мог бы как другие пересидеть в погребе. Но люди ждали его помощи.

– И он сделал свой выбор. Умер за общину, умер при Гостомеле, умер как герой. Вечная память и наша благодарность, – говорится в сообщении.

Учитывая ситуацию, невозможно пригласить на похороны.

К тому же поселок Гостомель по решению президента Владимира Зеленского стал городом-героем. Такие же звания получили еще пять городов: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Волноваха.

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