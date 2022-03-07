Голову Гостомельської громади Юрія Прилипка застрелили російські окупанти. Мер селища разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею в цей момент роздавали місцевому населенню хліб, ліки та намагалися втішати.

Про це повідомляє Гостомельська селищна рада.

Зазначається, що ніхто його не змушував іти під кулі окупантів, що він міг би як інші пересидіти в погребі. Але люди чекали на його допомогу.

– І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність, – йдеться у повідомленні.

З огляду на ситуацію, неможливо запросити на поховання.

До того ж селище Гостомель за рішенням президента Володимира Зеленського стало містом-героєм. Такі ж звання отримали ще п’ять міст: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Волноваха.

Нагадаємо, що найзапекліші бої зараз йдуть у передмісті Києва: Ірпені, Бучі, Гостомелі. Люди сидять у підвалах чи льохах без світла, їжі та зв’язку. Організувати “зелені” коридори для виходу мирного населення не вдається – російські окупанти обстрілюють людей.

6 березня при спробі виїхати з Ірпеня російські військові вбили сім’ю – двох батьків та двох дітей.

На підході до міста Ірпінь російські війська підірвали залізничні колії, якими в цей момент їхав порожній евакуаційний поїзд.

Фото: Гостомельська селищна рада