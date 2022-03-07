Украинские военнослужащие уничтожили не менее 30 вертолетов российских войск, которые враг разместил на аэродроме возле Херсона.

Об этом сообщили в пресс-центре Сухопутных войск ВС Украины.

Техника путинских войск находилась на аэродроме Чернобаевка. Кроме вертолетов, была уничтожена техника и живая сила врага.

– Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожены от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника, — отмечается в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки на подступах к Николаеву были уничтожены три колонны врага. Украинские военнослужащие захватили трофеи, колесную технику, семь гаубиц Д-20 и большое количество боекомплекта.

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, с 24 февраля общие боевые потери врага ориентировочно составили более 11 тыс. человек личного состава. Также были уничтожены 290 танков, 999 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем, 50 реактивных систем залпового огня, 46 самолетов, 68 вертолетов и т.д. А в Черном море военные ВСУ подбили российский корабль.

Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня рассказал, что войска РФ из-за огромных потерь снизили интенсивность боевых действий. В то же время враг все еще пытается сконцентрировать силы для новой волны атак на украинские города: прежде всего на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Источник: Командование морской пехоты, Сухопутные войска ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ