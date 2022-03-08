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Факти / Україна

Ціль знищено! Українська ППО збила над Києвом два російські літаки

Валентина Летяк редакторка стрічки
Російський літак

Бойовий розрахунок протиповітряної оборони (ППО) святкує чергову перемогу над російськими загарбниками – ввечері 7 березня над Києвом збили два літаки ворога.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що перший літак наша ППО збила близько 20.30, а другий – о 21.10, у повітряному бою на околицях Києва.

А біля Обухова Київський Привид ввечері збив крилату ракету Калібр.

Поблизу Херсона ЗСУ сьогодні знищили не менше 30 гелікоптерів російських військ.

Техніка путінських військ перебувала на аеродромі Чорнобаївка. Окрім гелікоптерів, було знищено техніку та живу силу ворога.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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