Британия вслед за США объявила о прекращении импорта российской нефти

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что ее страна вслед за Соединенными Штатами объявила о прекращении импорта российской нефти.

Такие санкции страны вводят в связи с войной, которую развязала Российская Федерация против мирной Украины.

– Только что объявлено: Соединенное Королевство прекратит импорт российской нефти, чтобы оказать еще большее давление на режим Путина, в координации с нашими союзниками, включая США. Путин должен заплатить цену за свои действия, – написала Лиз Трасс на своей странице в социальной сети Twitter.

Тем временем министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Британии Квази Квартенг уточнил, что импорт будет приостановлен постепенно до конца 2022 года.

– Этот переход даст рынку, предприятиям и цепям поставок более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, составляющий 8% спроса Великобритании, – сообщил он у себя в Twitter.

По словам Квартенга, предприятиям следует использовать этот год для обеспечения плавного перехода, чтобы не пострадали потребители.

Правительство тем временем поможет компаниям в поиске альтернативных поставок.

– Британия является крупным производителем нефти и нефтепродуктов, плюс у нас есть значительные запасы. Помимо России, основная часть нашего импорта поступает от надежных партнеров, таких как США, Нидерланды и страны Персидского залива. Мы будем работать с ними в текущем году, чтобы обеспечить дальнейшие поставки. Рынок уже начал отказываться от российской нефти, и почти 70% ее пока не могут найти покупателя. Наконец, хотя Великобритания не зависит от российского газа – 4% наших поставок – я исследую варианты, как покончить с этим вообще, – резюмировал министр.