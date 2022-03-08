Британія слідом за США оголосила про припинення імпорту російської нафти

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс повідомила, що її країна слідом за Сполученими Штатами оголосила про припинення імпорту російської нафти.

Такі санкції країни запроваджують у зв’язку з війною, яку розв’язала Російська Федерація проти мирної України.

– Щойно оголошено: Сполучене Королівство припинить імпорт російської нафти, щоб вплинути на режим Путіна, в координації з нашими союзниками, включаючи США. Путін має заплатити ціну за свої дії, – написала Ліз Трасс на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Тим часом, міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Британії Квазі Квартенг уточнив, що імпорт буде призупинено поступово до кінця 2022 року.

– Цей перехід дасть ринку, підприємствам і ланцюгам постачання більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, що становить 8% попиту Великої Британії, – повідомив він у Twitter.

За словами Квартенга, підприємствам слід використати цей рік для забезпечення плавного переходу, щоби не постраждали споживачі.

Уряд тим часом допоможе компаніям у пошуку альтернативних постачань.

– Британія є великим виробником нафти та нафтопродуктів, плюс ми маємо значні запаси. Крім Росії, основна частина нашого імпорту надходить від надійних партнерів, таких як США, Нідерланди та країни Перської затоки. Ми будемо працювати з ними цього року, щоб забезпечити подальші поставки. Ринок вже почав відмовлятися від російської нафти, і майже 70% її поки що не можуть знайти покупця. Нарешті, хоча Велика Британія не залежить від російського газу – 4% наших поставок – я досліджую варіанти, як покінчити із цим взагалі, – резюмував міністр.