Мы бьемся, будем биться и не сдадимся: Зеленский обратился к парламенту Британии

Президент Владимир Зеленский выступил с открытым обращением к парламенту Великобритании.

Через видеосвязь лидер Украины поблагодарил Бориса Джонсона за помощь в борьбе против путинских агрессоров и призвал помочь во введении ограниченной бесполетной зоны над нашей страной.

Свое выступление Владимир Зеленский посвятил хронологии войны с Россией. Начав с культового ответа украинских военнослужащих на острове Змеиный, он перечислил самые масштабные военные преступления РФ в Украине.

Полный текст обращения Владимира Зеленского

13 дней нашей защиты.

В первый день в 4 утра на нас полетели крылатые ракеты. Да, что все проснулись – мы, дети, умы мы живые люди, вся Украина. И с тех пор бодрствует. Мы все приступили к оружию. Став великой армией.

На второй день отражались от атак в воздухе, на суше и на море. И наши героические пограничники на острове Змеиный в Черном море рассказали всем о финале войны. А именно: куда наконец отправится враг. Когда российский корабль потребовал от наших ребят сложить оружие, они ответили ему… Так крепко, как нельзя сказать в парламенте.

И мы почувствовали силу. Большую силу нашего народа, который будет до конца гнать оккупанта.

На третий день российские войска не прячась избивали просто по людям, по жилым домам. Артиллерией. Авиабомбами. И это окончательно показало нам, показало миру кто есть кто. Кто великие люди, а кто просто звери.

На четвертый, когда пленных мы уже начали брать десятками, мы не потеряли достоинство. И не издевались над ними. Мы относимся к ним, как к людям. Мы остались людьми на 4-й день этой позорной войны.

На пятый день террор против нас уже был откровенным. Против городов против маленьких городков. Разрушены районы. Бомбы, бомбы, бомбы, снова бомбы на дома, на школы, на больнице. И это геноцид. Который не сломал нас. Мобилизовал каждого и каждую из нас. И дал нам чувство великой правды.

На шестой день российские ракеты упали на Бабий Яр. Это место, где нацисты казнили 100 тысяч человек в годы Второй мировой войны. Через 80 лет спустя Россия убила их во второй раз.

На седьмой день мы поняли, что они разрушают даже церкви. Бомбами! Снова ракетами. Они не знают святого и великого, как мы знаем.

На восьмой день мир увидел, что из российских танков стреляют по атомной электростанции. Самый большой в Европе. И мир стал понимать, что это террор против всех. Это большой террор.

На девятый день мы слушали встречу стран НАТО. И без желаемого для нас результата. Без мужества. Так мы почувствовали это, я не хочу никого обидеть, мы почувствовали, что альянсы бездействуют. Даже небо закрыть не могут. И потому гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля.

На десятый день безоружные украинцы в оккупированных городах повсеместно протестовали, массово. Останавливая бронетехнику голыми руками. Мы стали несокрушимыми.

На одинадцатый день, когда уже бомбили жилые районы, когда от взрывов все разрушалось, когда эвакуировали детей из поврежденной детской окнобольницы… Мы осознали: украинцы стали героями. Сотни тысяч человек. Целые города. Дети, взрослые – все.

На двенадцатый день, когда потери российской армии уже превысили 10 тысяч убитых, в этом счете появился и генерал. И это дало нам уверенность: за все преступления, за все унизительные приказы все же будет ответственность. Международного суда или украинского оружия.

На тринадцатый день в блокированном российскими войсками Мариуполе умер ребенок. От обезвоживания. Они не пускают ни пищевых продуктов, ни воду не дают людям. Просто заблокировали, и они в подвалах. Я думаю, все слышат – там у людей нет воды!

За тринадцать дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великомучеников. Это ужасно! Это пустота. Вместо 50-ти вселенных, которые могли бы жить, но они их забрали. Просто забрали.