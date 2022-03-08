Ми б’ємося, будемо битися і не здамося: Зеленський звернувся до парламенту Британії

Президент Володимир Зеленський виступив з відкритим зверненням до парламенту Великої Британії.

Через відеозв’язок лідер України подякував Борису Джонсону за допомогу у боротьбі проти путінських агресорів та закликав посприяти у введенні обмеженої безпольотної зони над нашою країною.

Свій виступ Володимир Зеленський присвятив хронології війни з Росією. Розпочавши із уже культової відповіді українських військовослужбовців на острові Зміїний, він перерахував наймасштабніші воєнні злочини РФ в Україні.

На четвертий день, коли ми почали брали десятками полонених росіян – ми не втратили людяності, ми ставилися до них гуманно.

На п’ятий день почали падати бомби на будинки, і це геноцид, який не зламав нас.

На шостий день російські ракети впали на Бабин Яр, де понад 100 тис. загиблих від рук нацистів загинули вдруге.

На сьомий день ми зромуліи, що вони руйнують уже навіть церкви.

На восьмий день ми побачили, що російсьскі танки стріляють по атомних станціях, і світ зрозумів, що це терор.

На девятий день – зустріч країн НАТО, яка закінчилася без результату, без мужності.

На десятий день – беззбройні українці в окупованих містах почали масові протести, йдучи голіруч проти танків.

На одинацятий день агресори пошкодили дитячі онколікарні. Ми усвідомили – українці стали героями, сотні людей, цілі міста.

На дванадцятий день, коли втрати російської армії становили понад 11 тисяч, у цьому списку з’явивися російський генерал.

На тринадцятий день в окупованому російськими військами Маріуполі померла дитина – вона загинула від зневоднення.

Володимир Зеленський також повідомив, що з початку путінської агресії проти України російські війська вбили 50 дітей. Україна, за його словами, не прагнучи цього, стала великою у ці складні дні.