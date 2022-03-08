Украинская сторона надеется, что Россия не нарушит договоренность об открытии гуманитарного коридора для города Сумы и никто из людей не пострадает.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Попробуем еще раз… Договорились о гуманитарном коридоре для города Сумы. Из Сум – гражданские люди, в Сумы – гуманитарные грузы. Верим, что “авторы коридоров в страну, в которую никто не хочет эвакуироваться”, не закроют двери и никто не пострадает… – подчеркнул советник руководителя Офиса президента Украины.

В 10.00 в Сумах стартовала эвакуация людей по маршруту гуманитарного коридора Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.

За колонной автобусов последует гражданское население на собственном транспорте.

Колонна с гуманитарными грузами будет двигаться в Сумы по маршруту Лохвица – Андрияшевка – Ромны – Недригайлов – Сумы.

Гуманитарный коридор должен работать с 09.00 до 21.00.

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